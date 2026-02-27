Banca Generali organizza un evento a Viareggio dedicato ai giovani, concentrandosi su temi di economia e finanza. L'iniziativa mira a coinvolgere i partecipanti nel comprendere meglio le dinamiche dei mercati e le strategie di investimento. L'appuntamento si rivolge a studenti e giovani interessati a sviluppare una maggiore consapevolezza finanziaria. La giornata si svolge in un clima di confronto e approfondimento.

Banca Generali rafforza a Viareggio il proprio impegno verso le nuove generazioni di risparmiatori con l’evento inaugurale del ciclo di incontri “La Tempesta Imperfetta – Economia e Finanza alla prova dei nuovi (dis)equilibri mondiali”, dedicato alla crescita della consapevolezza finanziaria tra i giovani e alla comprensione dei profondi cambiamenti che stanno ridisegnando scenari geopolitici, economici e finanziari. D’altronde patrimonio, famiglia e impresa sono i pilastri su cui si gioca la sfida della consulenza finanziaria targata Banca Generali: temi strategici che saranno al centro della serata che vedrà la partecipazione di Marco Bernardi, vicedirettore generale di Banca Generali e del professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, Associate Professor of Practice presso Sda Bocconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Iniziativa di Banca Generali. Al Principino si parla di economia e finanza

Economia e finanza. Primo ok al DefrArriva in Assemblea legislativa il Documento di economia e finanza della Regione Umbria (Defr) 2026-2028.

Banca Generali: Utile netto in crescita al 3,4% nel 2025 e dividendo in aumento a 2,9 euro per azione.Banca Generali chiude il 2025 con un utile netto di 445,8 milioni di euro, superando le aspettative degli analisti, e propone un dividendo 2026 di...

Temi più discussi: Iniziativa di Banca Generali. Al Principino si parla di economia e finanza; Arte, cultura e sostenibilità: Banca Generali misura il valore degli asset culturali d’impresa; Banca Generali, al via il framework per misurare i beni artistici delle imprese; Tempesta IA a Piazza Affari, ma la rottura sarà graduale.

Banca Generali, al via il framework per misurare i beni artistici delle impreseIl modello, realizzato insieme a Deloitte Private, Arte Generali e Università di Pavia, nasce da un progetto di ricerca che ha analizzato le pratiche di 300 grandi aziende europee ... milanofinanza.it

Arte, cultura e sostenibilità: Banca Generali misura il valore degli asset culturali d’impresaL'iniziativa è della Università di Pavia in partnership con Deloitte Private, Arte Generali e Banca Generali, per integrare i beni artistici nella strategia ESG ... msn.com

Anche per il 2026 continua la partnership con Banca Generali Private! Sono felicissimo per la continuità che questa collaborazione ha assunto nel corso degli anni. Tantissimi sono stati gli eventi nei quali BG Private è stata presente e tantissimi i traguardi che, - facebook.com facebook

Arte, cultura e sostenibilità: Banca Generali misura il valore degli asset culturali d'impresa x.com