Iniziativa di Banca Generali Al Principino si parla di economia e finanza

27 feb 2026

Banca Generali organizza un evento a Viareggio dedicato ai giovani, concentrandosi su temi di economia e finanza. L'iniziativa mira a coinvolgere i partecipanti nel comprendere meglio le dinamiche dei mercati e le strategie di investimento. L'appuntamento si rivolge a studenti e giovani interessati a sviluppare una maggiore consapevolezza finanziaria. La giornata si svolge in un clima di confronto e approfondimento.

Banca Generali rafforza a Viareggio il proprio impegno verso le nuove generazioni di risparmiatori con l’evento inaugurale del ciclo di incontri “La Tempesta Imperfetta – Economia e Finanza alla prova dei nuovi (dis)equilibri mondiali”, dedicato alla crescita della consapevolezza finanziaria tra i giovani e alla comprensione dei profondi cambiamenti che stanno ridisegnando scenari geopolitici, economici e finanziari. D’altronde patrimonio, famiglia e impresa sono i pilastri su cui si gioca la sfida della consulenza finanziaria targata Banca Generali: temi strategici che saranno al centro della serata che vedrà la partecipazione di Marco Bernardi, vicedirettore generale di Banca Generali e del professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, Associate Professor of Practice presso Sda Bocconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

