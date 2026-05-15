Echoes for Rett tributo ai Pink Floyd con la band Fjeld

Questa sera alle 21 al Cinema Teatro di Numana si terrà “Echoes for Rett”, un evento di musica dal vivo dedicato a una causa benefica. La serata vedrà la band Fjeld eseguire un tributo ai Pink Floyd, reinterpretando i classici del gruppo britannico. L'iniziativa raccoglie fondi per sostenere progetti legati alla sindrome di Rett e coinvolge un pubblico di appassionati e curiosi. L’ingresso è aperto a tutti e l’atmosfera promette di essere coinvolgente e ricca di emozioni.

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Una serata di buona musica per una causa importante. E’ quanto avverrà oggi (ore 21) al Cinema Teatro di Numana con ‘ Echoes for Rett ’, un imperdibile tributo ai leggendari Pink Floyd eseguito dal vivo dalla nuovissima band Fjeld. L’incasso andrà a sostenere la ricerca sulla Sindrome di Rett. L’evento, patrocinato dal Comune di Numana e dalla Pro Loco ‘Humana Picena’, ripercorrerà il periodo d’oro della band britannica (1967-1977), dai primi successi a pezzi diventati vere e proprie pietre miliari della storia del rock. I Fjeld, infatti, hanno deciso di proporre brani che si scostano un po’ dai soliti repertori ‘commerciali’ proposti da altre cover band, e promettono un viaggio interessante e particolare nella discografia iniziale del leggendario gruppo inglese, quella che molti considerano più ‘autentica’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Echoes for Rett", tributo ai Pink Floyd con la band Fjeld ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IN THE FLESH! echoes of Pink Floyd - Official Promotional Video 2026 Sullo stesso argomento Big One: concerto tributo ai Pink FloydSi terrà il prossimo 28 marzo, alle ore 21, il concerto tributo alla musica dei Pink Floyd a opera dei Big One, la migliore tribute band floydiana in... Floyd on the Wing: omaggio ai Pink Floyd al teatro Marrucino di ChietiSi chiama “Floyd on the Wing” l'omaggio a Pink Floyd in programma domenica 12 aprile, alle ore 18, al teatro Marrucino di Chieti, che vedrà... Echoes for Rett: a Numana il tributo ai Pink Floyd che sostiene la ricerca sulla sindrome di Rett. Musica e solidarietà insieme. Numana, 13 maggio 2026. corrieredelconero.it/eventi/echoes-… #pinkfloyd x.com Echoes for Rett, tributo ai Pink Floyd con la band FjeldUna serata di buona musica per una causa importante. E’ quanto avverrà oggi (ore 21) al Cinema Teatro di Numana con ‘Echoes for Rett’, un imperdibile tributo ai leggendari Pink Floyd eseguito dal vivo ... ilrestodelcarlino.it Echoes Band - Tributo Pink Floyd e rock psichedelicoEppen è il nuovo portale dedicato alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia. Un dettagliato calendario di eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l'outdoor, ... ecodibergamo.it