Il 28 marzo alle 21 si terrà un concerto tributo ai Pink Floyd eseguito dai Big One, considerata la miglior tribute band floydiana in Europa. L’evento si svolgerà in una location non specificata e prevede l’esecuzione dei brani più noti della band britannica. L’appuntamento è rivolto agli appassionati di musica rock e ai fan dei Pink Floyd.

Si terrà il prossimo 28 marzo, alle ore 21, il concerto tributo alla musica dei Pink Floyd a opera dei Big One, la migliore tribute band floydiana in Europa. I Big One si esibiscono con il classico organico a settetto e con un allestimento di suoni, luci e video fedele al clima floydiano, ma soprattutto con rigore e passione: “Col passare degli anni miglioriamo sempre il repertorio, per qualità e particolari aggiunti. Ci atteniamo, diversamente da tante cover band, alla vera essenza del gruppo inglese, ai loro migliori live, ai veri Pink Floyd. Mettiamo tanta passione nel fare ciò che proponiamo al pubblico. Non basta rifare le stesse note per essere una tribute band. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Big One: concerto tributo ai Pink Floyd

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