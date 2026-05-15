Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Il capitolo finale sarà composto da 10 episodi. Gli autori: «Tutte le cose belle devono finire, ma per fortuna possiamo decidere noi come» Netflix chiuderà definitivamente Avvocato di Difesa – The Lincoln Lawyer con la quinta stagione. La piattaforma, secondo quanto riporta il magazine Deadline ha annunciato che i nuovi episodi, già in lavorazione a Los Angeles, saranno gli ultimi del legal drama tratto dai romanzi di Michael Connelly e interpretato da Manuel Garcia-Rulfo nel ruolo dell’avvocato Mickey Haller. La decisione arriva dopo quattro stagioni che hanno consolidato la serie tra i titoli più seguiti del catalogo Netflix. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ecco tutte le anticipazioni dell'ultima stagione e perché il legal drama non sarà rinnovato

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