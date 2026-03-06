avvocato ligas il legal drama di sky con luca argentero

Su Sky arriva la serie tratta dal romanzo di Gianluca Ferraris, con Luca Argentero nel ruolo di un avvocato penalista che si confronta con casi complessi a Milano. La narrazione segue le vicende di Lorenzo Ligas, un professionista noto per il suo talento e le controversie che lo riguardano, mentre cerca di ricostruire la propria reputazione dopo uno scandalo personale.

Lorenzo Ligas non è un avvocato, è una rockstar. Bello, brillante, capace di cogliere dettagli impercettibili e farne frecce del proprio arco. Ligas è il penalista più temuto e invidiato del tribunale di Milano, una Milano piena di ombre, parcogiochi di un uomo le cui virtù sono (anche) ragione di condanna. Quelle stesse capacità tanto utili nell'ambito professionale hanno fatto di Ligas un reietto, dal punto di vista personale: un tossicodipendente, in balia dell'adrenalina e del rischio, costretto dalla sua stessa indole a infilarsi dove non dovrebbe, solo per il piacere di capire se da quei buchi profondi possa uscire integro. Cosa, questa, che non gli è riuscita. 🔗 Leggi su Laverita.info

