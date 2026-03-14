Due serie italiane ambientate nel mondo legale sono recentemente arrivate sul nostro schermo, portando un tocco di novità in un genere di solito dominato dagli Stati Uniti. Con protagonisti avvocati e storie di tribunale, queste produzioni si inseriscono nel panorama televisivo locale, attirando l’attenzione di pubblico e critica. La loro presenza segna un cambiamento rispetto alle produzioni italiane più tradizionali.

Il legal drama è sempre stato territorio anglosassone; da noi era una rarità, ma in questi giorni si sono fatte notare due serie a tema coi fiocchi. Avvocato Ligas con Luca Argentero (su Sky e Now) e Guerrieri la regola dell’equilibrio (su Rai 1) con Alessandro Gassmann, nel ruolo dell’avvocato penalista nato dalla penna di Gianrico Carofiglio. Quella del legal drama italiano è una storia abbastanza recente, se non vogliamo contare un suo improvviso exploit negli Anni Novanta post Tangentopoli, tra titoli come L'Avvocato delle donne con Mariangela Melato e l' Avvocato Porta con Gigi Proietti del 1997), Avvocati (1998). La vera ascesa, lenta... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Con Avvocato Ligas e Guerrieri la regola dell'equilibrio, per una volta, i legal drama di cui si parla sono italiani

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