ecco mielerie aperte e il mercato della terra

Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, la Lombardia ospiterà una serie di eventi dedicati alla scoperta del territorio. Tra mercati di prodotti locali, rievocazioni storiche e spettacoli all’aperto, ci saranno occasioni per immergersi in un’atmosfera autentica e condividere momenti di convivialità. Le attività si svolgeranno in diversi luoghi della regione, offrendo esperienze che combinano natura, cultura e tradizioni locali. Un calendario ricco di iniziative pensate per chi desidera trascorrere il weekend in modo tranquillo e coinvolgente.

Tra sapori autentici, rievocazioni storiche, natura e spettacoli all’aria aperta, il weekend del 16 e 17 maggio porta in Lombardia un ricco calendario di eventi pensati per vivere il territorio in modo lento e conviviale. Nel Bresciano, domenica il Castello di Padernello ospita il tradizionale Mercato della Terra, appuntamento dedicato al cibo ’buono, pulito e giusto’ promosso insieme ai produttori locali e alle condotte Slow Food di Brescia, Cremona, Bergamo e Mantova. A Montichiari entra nel vivo la kermesse Maggio Monteclarense: domenica il centro storico si anima con il mercatino degli hobbisti, il corteo ottocentesco con figuranti in costume, rievocazioni storiche nel Castello Bonoris tra danze e duelli, laboratori didattici, giochi antichi e partite di scacchi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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