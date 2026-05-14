Mielerie aperte a Mulazzo | scopri il segreto del miele DOP

A Mulazzo, alcune mielerie sono aperte al pubblico, offrendo l'opportunità di scoprire come si ottiene il miele DOP partendo dalla materia prima. Durante la visita, si può osservare il processo di estrazione e lavorazione del miele, con dettagli sulle tecniche di produzione e sulla qualità richiesta per il riconoscimento DOP. È possibile anche partecipare a attività pratiche legate alla lavorazione della cera d’api, come la modellatura o l’utilizzo in piccoli laboratori.

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?? Punti chiave Come si trasforma la materia prima in miele DOP? Quali attività pratiche si possono fare con la cera d'api? Perché il lavoro dell'apicoltore richiede competenze tecniche così elevate? Come influisce la salute delle api sulla biodiversità della Lunigiana??? In Breve Prenotazioni telefoniche obbligatorie entro venerdì 15 maggio per visite guidate in apiario. Laboratori sulla cera e candele presso Cooperativa Il Pungiglione dalle 10:00 alle 18:00. Degustazioni di Miele dell . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mielerie aperte a Mulazzo: scopri il segreto del miele DOP ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Miele della Lunigiana DOP: l’eccellenza DOP conquista TuttoFood? Cosa scoprirai Quali nuove varietà DOP verranno presentate per la prima volta a Milano? Come può un vasetto di miele garantire l'inclusione sociale... ‘Mielerie aperte’ in Toscana: il via a visite e degustazioniTorna Mielerie aperte Toscana, l’iniziativa che domenica 17 maggio coinvolgerà aziende apistiche e produttori locali in tutta la regione. Argomenti più discussi: Domenica 17 maggio anche a Mulazzo torna Mielerie Aperte; La tradizione culturale locale dei prodotti DOP e IGP, il talk a TUTTOFOOD. Mielerie aperte, appuntamento al Pungiglione di MulazzoAnche a Mulazzo domenica 17 maggio torna l’appuntamento con Mielerie Aperte, la giornata nazionale dedicata alla scoperta dei mieli e dei prodotti dell’alveare, a pochissimi giorni dalla Giornata Mond ... msn.com Mielerie Aperte: viaggio nel mondo delle api tra gusto e biodiversitàDomenica 17 maggio torna Mielerie Aperte, iniziativa nazionale promossa da Unaapi che coinvolge circa 200 aziende in 17 regioni ... interris.it