‘Mielerie aperte’ in Toscana | il via a visite e degustazioni

Domenica 17 maggio torna in Toscana l’iniziativa “Mielerie aperte”, che permetterà ai visitatori di entrare in diverse aziende apistiche e di partecipare a degustazioni di miele. L’evento coinvolge produttori locali distribuiti in tutta la regione, con l’obiettivo di mostrare il processo di produzione e far conoscere i prodotti alle persone interessate. Le aziende partecipanti saranno aperte al pubblico per tutta la giornata.

Torna Mielerie a perte Toscana, l’iniziativa che domenica 17 maggio coinvolgerà aziende apistiche e produttori locali in tutta la regione. L’evento offre al pubblico la possibilità di entrare nel mondo delle api attraverso visite guidate, degustazioni e momenti di approfondimento dedicati a un settore fondamentale per l’ambiente e l’agricoltura. Durante la giornata, numerose mielerie toscane apriranno le proprie porte per mostrare da vicino le fasi della produzione del miele. I visitatori potranno osservare gli spazi di lavorazione, conoscere le tecniche utilizzate dagli apicoltori e partecipare a percorsi sensoriali per distinguere le diverse varietà di miele.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - ‘Mielerie aperte’ in Toscana: il via a visite e degustazioni Notizie correlate Castelvetro, porte aperte all’Acetaia Comunale, visite guidate e degustazioni domenica 29 marzo.Domenica 29 marzo nuovo appuntamento con una visita guidata all'acetaia comunale di Castelvetro in due turni, alle 15. Festa della Liberazione tra degustazioni e visite guidate: porte aperte in abbazia a San Martino delle ScaleAnche il weekend del 25 aprile sarà possibile visitare l'abbazia di San Martino delle scale, la più grande ancora attiva in Italia, che apre le sue... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Torna in Toscana Mielerie Aperte: domenica 17 maggio alla scoperta del dolce mondo delle api; L’oro verde della Toscana trionfa a Ercole Olivario 2026: ecco le aziende premiate. Torna in Toscana Mielerie Aperte: domenica 17 maggio alla scoperta del dolce mondo delle apiLe mielerie della Toscana aprono le loro porte al pubblico con una giornata di esperienze adatte a tutte le età ... intoscana.it