Avellino slitta l’inaugurazione dell’Antica Dogana | ecco la nuova data

L’inaugurazione dell’Antica Dogana è stata posticipata a causa delle cattive condizioni meteorologiche. La cerimonia, inizialmente programmata per sabato 28 marzo alle 11, non si terrà nella data stabilita. La nuova data non è ancora stata comunicata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Slitta l’inaugurazione dell’Antica Dogana. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il taglio del nastro previsto per sabato 28 marzo alle ore 11.00 in Piazza Amendola è stato ufficialmente rinviato. La decisione è stata presa per garantire il regolare svolgimento dell’evento e la sicurezza dei partecipanti, alla luce delle previsioni meteo sfavorevoli. L’inaugurazione è stata riprogrammata per mercoledì 8 aprile alle ore 12.00, quando si terrà la cerimonia ufficiale di apertura dello storico edificio nel cuore della città. Seguirà una nuova comunicazione con tutti i dettagli organizzativi della giornata. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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