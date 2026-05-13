La nuova Fiammetta Inaugurazione e primi tuffi

La struttura di Fiammetta è stata oggetto di un sopralluogo da parte dell’Asl nei giorni scorsi. Venerdì sarà aperto il desk, dove gli utenti potranno ottenere informazioni sui corsi e procedere alle iscrizioni. L’inaugurazione ufficiale si terrà in prossimità di quella data, con i primi tuffi che si sono svolti già nelle settimane scorse. La nuova struttura si prepara ad accogliere i primi visitatori.

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"Il sopralluogo di Asl si è svolto nei giorni scorsi. Venerdì (dopodomani, ndr) aprirà il desk, con gli utenti che potranno ricevere informazioni sui corsi ed iscriversi. Manca solo la presa in carico da parte di Certaldo Servizi, che avverrà ad ore. Siamo pronti per l’inaugurazione". Lo ha fatto sapere il vice sindaco Simone Scardigli, facendo così il punto sull’inaugurazione della nuova piscina Fiammetta prevista per domani alle 18. Alla cerimonia aperta al pubblico, oltre al governatore Eugenio Giani, è stato invitato anche il ministro dello Sport Andrea Abodi, per un’iniziativa che porterà definitivamente a compimento l’operazione da oltre otto milioni di euro attuata anche tramite fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La “nuova“ Fiammetta . Inaugurazione e primi tuffi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Il battesimo in vasca. In migliaia a Viserba per godersi i primi tuffi nella nuova piscina Maxi cantiere piscina Fiammetta: "Pochi giorni all’inaugurazione""Siamo ormai in dirittura d’arrivo, nei prossimo giorni contiamo di ufficializzare la data d’inaugurazione. Argomenti più discussi: La nuova Fiammetta . Inaugurazione e primi tuffi; Nuova piscina Fiammetta. Partito il conto alla rovescia; Manutenzioni e Lavori pubblici: nuova area gioco nei Giardini Giuseppe Piccardo, a Voltri; News Letter dalle Pubbliche Amministrazioni della Città metropolitana di Firenze 96/2026. Maxi cantiere piscina Fiammetta: Pochi giorni all’inaugurazioneSiamo ormai in dirittura d’arrivo, nei prossimo giorni contiamo di ufficializzare la data d’inaugurazione. I collaudi stanno andando bene, manca il passaggio con Asl che sarà effettuato la prossima ... lanazione.it