i cittadini alzano bandiera bianca sulla nuova piazza trento e trieste

"Su Sesto sventola bandiera bianca". Un gesto simbolico per chiedere più sicurezza e più attenzione al quartiere. In occasione dell’inaugurazione della rinnovata piazza Trento e Trieste, il comitato cittadino promuove un’iniziativa "per esprimere il crescente senso di insicurezza e abbandono percepito da molte persone". "Invitiamo residenti, commercianti e realtà del territorio ad appendere un telo bianco ai propri balconi e alle proprie finestre come simbolo di quella che avvertiamo come una resa delle istituzioni di fronte ai problemi di degrado e sicurezza che interessano il nostro quartiere e, più in generale, la nostra città". L’inaugurazione della piazza riqualificata è in programma venerdì alle 17 con l’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

