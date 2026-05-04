Greek Eat Fest | il festival greco approda in piazza Sant’Agostino

Il Greek Eat Fest si svolge per la prima volta in piazza Sant’Agostino, portando nel centro di Arezzo una selezione di piatti tipici, dolci e bevande provenienti dalla Grecia. L’evento, iniziato il 4 maggio 2026, prevede anche musica e spettacoli che richiamano le tradizioni elleniche. La manifestazione resterà aperta fino a domenica, attirando visitatori di tutte le età interessati a scoprire le specialità della cucina greca.

Arezzo, 4 maggio 2026 – Sapori, profumi e tradizioni della Grecia approdano nel cuore di Arezzo. L’appuntamento è da venerdì 15 a domenica 17 maggio quando piazza Sant’Agostino ospiterà la seconda edizione del Greek Eat Fest che, per tre giornate, permetterà di vivere un vero e proprio viaggio nella cultura ellenica con un ricco programma di iniziative per tutte le età. L’obiettivo è di trasformare la piazza cittadina in una taverna affacciata sul mare Egeo con un’esperienza immersiva tra specialità gastronomiche tipiche, spettacoli di danza tradizionale, musica dal vivo e laboratori per bambini. Il Greek Eat Fest, a ingresso libero e...🔗 Leggi su Lanazione.it

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