Torna La Storia in Villa | presentazione del volume sul clero rurale alla Villa Castiglioncelli a Cavriglia

Domenica 22 marzo si terrà a Cavriglia la presentazione del volume dedicato al clero rurale, nell’ambito della sesta edizione di “La Storia in Villa”. L’evento si svolge presso la Villa Castiglioncelli e fa parte di un ciclo di incontri organizzato dall’Accademia Valdarnese del Poggio. La manifestazione invita il pubblico a conoscere meglio i temi legati alle figure religiose nelle zone rurali del Valdarno.

Arezzo, 19 marzo 2026 – Domenica 22 marzo riprende il ciclo di incontri “La Storia in Villa”, promosso dall’Accademia Valdarnese del Poggio e giunto alla sua sesta edizione, che negli anni ha guidato il pubblico alla scoperta delle più suggestive ville e fattorie storiche del Valdarno Superiore. Il primo appuntamento è fissato alle ore 16.30 presso la Villa Castiglioncelli, all’interno della Tenuta San Jacopo, con la presentazione del volume “Clero rurale e mondo contadino nell’Italia di antico regime”, curato da Giuliano Pinto e Lorenzo Tanzini per la Deputazione di Storia Patria per la Toscana. Il libro prende spunto dai lavori del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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