Castel San Giorgio | incontro pubblico sul referendum confronto tra le ragioni del SÌ e del NO a Villa Calvanese

Sabato 14 marzo 2026 alle 18.30 si svolgerà a Villa Calvanese a Castel San Giorgio un incontro pubblico dedicato al referendum confermativo previsto per il 22 e 23 marzo. L'evento vedrà un confronto tra le ragioni a favore del SÌ e del NO, con la partecipazione di diverse persone interessate a discutere le rispettive posizioni sul quesito referendario.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 18.30, presso la sala convegni di Villa Calvanese a Castel San Giorgio, si terrà un incontro pubblico di approfondimento e confronto sul Referendum Confermativo del 22 e 23 marzo 2026, dal titolo “Le ragioni del SÌ e del NO”.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di informazione e di dialogo civile, nel quale poter ascoltare e comprendere le diverse posizioni sul quesito referendario, favorendo un confronto aperto e rispettoso tra opinioni differenti.Nel corso dell’incontro interverranno:Per il SÌAvv. Carlo SpinelliAvv. Luigi LuponePer il NODott. Giuseppe AlfanoDott. Andrea DonatoA moderare il dibattito sarà il giornalista Gianfranco Lari. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

“Le ragioni del Sì”: incontro pubblico sul referendumPIsa 5 marzo 2026- E’ stato costituito a Pisa il Comitato SÌRiforma sezione territoriale di Pisa, affiliato al comitato nazionale per il SIRIFORMA il...

"Le ragioni del sì e del no": a Chieti un confronto pubblico sul referendum costituzionale sulla giustiziaL’iniziativa si terrà giovedì 26 febbraio nella sala consiliare della Provincia di Chieti ed è promossa dai giuristi cattolici L’Unione giuristi...

