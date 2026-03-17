Un articolo analizza come il Green Deal sia stato messo in discussione e come questa crisi possa influenzare le dinamiche internazionali, in particolare in Iran. Si parla di una «frattura di sistema» come momento di rottura di un modello consolidato, evidenziando che questa crisi rappresenta anche un punto di svolta potenziale. La situazione si sviluppa in un contesto globale di tensioni e cambiamenti politici.

Nella storia si chiama «frattura di sistema». Ed è il momento nel quale un determinato modello va in crisi e nelle pieghe della rottura ci sono già i prodromi del nuovo. Attorno a questo assunto si sviluppa il tema del convegno che si tiene oggi a Palazzo Wedekind, a Roma, e che affronta le conseguenze del conflitto tra Iran e Stati Uniti. Un attacco che, sebbene ipotizzato, è giunto imprevisto e ha trovato tutti impreparati. Il dibattito che inizia alle 16.30 si intitola: «La guerra in Iran. Dall'energia alle reti, dalla mobilità alla logistica, scenari e risposte per trasformare la crisi in opportunità» e intende analizzare in un incontro a più voci cosa stia realmente accadendo a livello economico e politico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Green deal da abolire, così la guerra in Iran cambia tutto

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