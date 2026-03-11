Durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, l’eurodeputato di Fratelli d’Italia ha affermato che il Green deal è stato un fallimento. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione tra i presenti, portando alla discussione sulle politiche ambientali adottate a livello europeo. La frase è stata pronunciata senza ulteriori dettagli o analisi, in un contesto di confronto tra le diverse forze politiche presenti.

Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d’Italia Alessandro Ciriani durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Golfo Persico, crisi petrolifera, scontro nell’AI, elezioni e lavoro: la settimana dei giornali americani tra geopolitica e tensioni interne. «Noi non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra». Lo ha detto il premier in Senato nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente. I funghi, il sondino, la madre ribelle. Le bufale per denigrare i Trevallion Non appena Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno preso parola sulle ultime vicende riguardanti la famiglia nel bosco, si sono immediatamente ringalluzziti tutti coloro a cui i Trevallion non sono mai andati giù. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Il Green deal è stato un fallimento»

Articoli correlati

Leggi anche: Sospendere il green deal per salvare l’economia

Il crollo di Stellantis, i danni del Green dealNegli ultimi mesi notizie e annunci terremotanti sul mercato e sul settore automobilistico non sono certo mancati, ma i 22 miliardi di euro di oneri...

Energia: Ciriani (FdI), Il Green deal è stato un fallimento

Aggiornamenti e notizie su Green deal

Temi più discussi: Il Green Deal europeo alla prova del nuovo disordine mondiale; Oltre il Green Deal: Rifkin e Marevivo lanciano la sfida per la tutela degli oceani; Un nuovo Green Deal industriale per l’Ue. Si punta sul made in Europe; Green nuclear deal. L'Europa ha due mezze idee per il futuro, nessuna per oggi.

Green nuclear deal. L'Europa ha due mezze idee per il futuro, nessuna per oggiCon la guerra in Iran e nel Golfo, su iniziativa francese l’Ue riscopre l’energia nucleare, da accostare alle rinnovabili. Merz ci pensa, von der ... huffingtonpost.it

Il Green Deal europeo non è più quello di una voltaNei suoi primi sette mesi di mandato la Commissione Europea ha ridimensionato, eliminato o modificato vari pezzi del Green Deal, l’ambizioso insieme di leggi sul clima approvato nella scorsa ... ilpost.it

Il Green deal europeo ha creato "uno svantaggio competitivo drammatico per l'economia europea senza produrre benefici reali per l'ambiente". È la critica che Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d'Italia e copresidente del gruppo dei Conservatori e rifor - facebook.com facebook

Il mio editoriale per Fondazione Demo: “Innovare e rilanciare un nuovo #greendeal o saremo colonizzati” fondazionedemo.it/innovare-e-ril… @pdnetwork @Kyoto_Club @amendolaenzo x.com