È ufficialmente nato il Consiglio di Cooperazione Locale della Costa del Conero

È stato firmato il Memorandum of understanding che istituisce il Consiglio di Cooperazione Locale dedicato alla Costa del Conero. L’atto conclude un percorso partecipativo avviato recentemente, volto a promuovere iniziative per la valorizzazione di questa area. La firma si è svolta nelle ultime ore e ha coinvolto diverse parti interessate, segnando l’avvio ufficiale di questa nuova struttura. La creazione del Consiglio di Cooperazione Locale rappresenta un passaggio formale nel processo di collaborazione tra enti e stakeholder locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui