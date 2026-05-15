È ufficialmente nato il Consiglio di Cooperazione Locale della Costa del Conero

Da anconatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato firmato il Memorandum of understanding che istituisce il Consiglio di Cooperazione Locale dedicato alla Costa del Conero. L’atto conclude un percorso partecipativo avviato recentemente, volto a promuovere iniziative per la valorizzazione di questa area. La firma si è svolta nelle ultime ore e ha coinvolto diverse parti interessate, segnando l’avvio ufficiale di questa nuova struttura. La creazione del Consiglio di Cooperazione Locale rappresenta un passaggio formale nel processo di collaborazione tra enti e stakeholder locali.

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ANCONA – Si è da poco concluso il percorso partecipativo dedicato alla valorizzazione della Costa del Conero con la sottoscrizione del Memorandum of understanding che istituisce il Consiglio di Cooperazione Locale.Si tratta di un nuovo spazio permanente di consultazione e governance condivisa del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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