È Tempo di Jazz | al via a Certosa la nuova rassegna con la Big Borgo Band e la voce di Mara Tinto

A Genova prende il via “È Tempo di Jazz”, una nuova rassegna dedicata alla musica d’autore. La prima serata si terrà sabato 16 maggio alle 21 presso il Teatro Soc Certosa, situato in via San Bartolomeo della Certosa 11. La manifestazione vede protagonista la Big Borgo Band accompagnata dalla voce di Mara Tinto. L’evento rappresenta il debutto di questa iniziativa musicale che si protrarrà nel corso delle prossime settimane.

Genova si prepara ad accogliere il primo appuntamento di “È Tempo di Jazz”, la nuova rassegna dedicata alla grande musica d’autore che debutterà sabato 16 maggio alle ore 21 al Teatro Soc Certosa di via San Bartolomeo della Certosa 11. Sul palco salirà la Big Borgo Band diretta da Claudio Capurro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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