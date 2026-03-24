Concerti jazz al Cinematocasa | il Giovanni Conte Trio e la Mimmo Cafiero Open Band chiudono la rassegna

Venerdì 27 marzo salirà sul palco il Giovanni Conte Trio, formazione che unisce la tradizione degli standard jazz a un approccio moderno e personale. Con Giovanni Conte al pianoforte, Marco Grillo al basso elettrico e Simone Rumolo alla batteria, il trio costruisce un sound caldo e intimo, fondato su interplay e libertà espressiva. Il repertorio attraversa alcuni grandi classici – da Summertime a Take Five, da My Funny Valentine a So What – riletti con uno sguardo innovativo che intreccia swing, bop e post-bop. La cifra stilistica del progetto risiede proprio nella capacità di coniugare rispetto per la tradizione e ricerca, lasciando ampio spazio all’improvvisazione e alla personalità dei singoli musicisti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Al Cinematocasa prosegue la rassegna jazz: Manfredi Caputo Trio e Florinda Piticchio Trio in concertoProsegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close - 15 Nights of Creative Stories, la rassegna che invita a vivere il jazz in...

La rassegna jazz al Cinematocasa: Diego Tarantino Trio e i FakeFive liveAl Cinematocasa di Palermo entra nel vivo la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories, rassegna che pone al centro la...