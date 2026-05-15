È tempo de Il sabato del vignaiolo | quando il vino diventa strumento di racconto cultura e relazione

Da anconatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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ANCONA – Torna nelle Marche un appuntamento imperdibile per gli amanti del vino e per tutti coloro che desiderano scoprire da vicino il lavoro dei vignaioli. Ecco “Il Sabato del vignaiolo”, in programma sabato 16 maggio alla Mole Vanvitelliana di Ancona, più precisamente al nuovo Magazzino. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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