È tempo de Il sabato del vignaiolo | quando il vino diventa strumento di racconto cultura e relazione
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ANCONA – Torna nelle Marche un appuntamento imperdibile per gli amanti del vino e per tutti coloro che desiderano scoprire da vicino il lavoro dei vignaioli. Ecco “Il Sabato del vignaiolo”, in programma sabato 16 maggio alla Mole Vanvitelliana di Ancona, più precisamente al nuovo Magazzino. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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Intervista a Thibaud Boudignon | Gaja Distribuzione
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