Il sabato del vignaiolo | una giornata con il calice in mano e vista vigna

Da bolognatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 maggio 2026 si terrà in tutta Italia l’evento “Il sabato del vignaiolo” organizzato dalla FIVI, con i vignaioli indipendenti della Romagna che si ritroveranno all’azienda Palazzona di Maggio, a Ozzano Emilia. La giornata prevede l’apertura delle cantine e la possibilità di degustare vini locali, con i partecipanti che potranno passeggiare tra le vigne e assaporare i prodotti del territorio.

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Torna “Il sabato del vignaiolo” organizzato dalla FIVI in tutta Italia e i vignaioli indipendenti della Romagna si ridanno appuntamento all'azienda Palazzona di Maggio a Ozzano Emilia per una giornata con il calice in mano e vista vigna sabato 16 maggio 2026. L'incontro con chi il vino lo produce.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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