È stato venduto a Roma un esclusivo attico di lusso | dal terrazzo puoi ammirare Piazza Venezia in tutta la sua bellezza

A Roma è stato messo in vendita un attico di alta gamma che offre una vista panoramica su Piazza Venezia dal suo terrazzo. La città, nota per i suoi monumenti e la sua storia millenaria, conserva tra le vie del centro storico molte abitazioni che mantengono intatto il fascino del passato. L’appartamento, situato in una zona centrale, si distingue per la sua esclusività e la posizione privilegiata. La vendita di questa proprietà rappresenta un’occasione per chi cerca un immobile di lusso nel cuore della capitale.

Roma è una delle città più belle del mondo, ricca di storia e monumenti e tra le strade del centro storico spesso si nascondono delle case in cui una volta entrati si viene trasportati indietro nel tempo. Tra questi c’è un meraviglioso attico monumentale del valore di oltre 12 milioni appena. 🔗 Leggi su Today.it

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Casa cielo-terra in Vendita a Servigliano (FM)

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