Una coppia nota ha visitato Roma e ha scelto di acquistare un attico di lusso situato tra i quartieri centrali e il Vaticano. L’immobile si trova in un edificio storico e presenta una vista panoramica su San Pietro. Gli interni sono arredati con mobili moderni, complementi di design e opere d’arte. La proprietà si sviluppa su più livelli e include terrazze arredate con elementi di pregio.

? Punti chiave Chi ha spinto la coppia a scegliere proprio Roma per l'acquisto?. Come sono stati arredati gli spazi interni dell'attico di lusso?. Perché Michael Douglas si trova attualmente impegnato in Italia?. Quali opere d'arte italiana decoreranno la nuova dimora degli attori?.? In Breve Michael Douglas riprende il film White Lies di Oliver Stone con uscita nel 2028.. L'attico vicino a Piazza Navona ospiterà opere di Schifano e Guttuso.. La coppia cerca riservatezza nei ristoranti del centro storico di Roma.. L'acquisto conferma l'attrattiva del patrimonio architettonico romano per il mercato d'élite.. Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones scelgono il cuore di Roma per consolidare il loro legame con la Capitale attraverso l’acquisto di un attico di lusso vicino a Piazza Navona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Douglas e Zeta-Jones a Roma: attico di lusso tra arte e San Pietro

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