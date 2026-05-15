E non è la prima star a farlo sulla Croisette

Qualche istante prima di scendere dall’auto davanti all’hotel, si percepiva già un senso di tensione tra i presenti. La scena si è svolta sulla Croisette, dove non è la prima volta che una celebrità si trova coinvolta in un episodio di questo tipo. L’atmosfera si è fatta più intensa con l’arrivo del veicolo, mentre le persone presenti si sono ritrovate a osservare con attenzione le mosse dell’individuo in arrivo.

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