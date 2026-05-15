E non è la prima star a farlo sulla Croisette

Da iodonna.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualche istante prima di scendere dall’auto davanti all’hotel, si percepiva già un senso di tensione tra i presenti. La scena si è svolta sulla Croisette, dove non è la prima volta che una celebrità si trova coinvolta in un episodio di questo tipo. L’atmosfera si è fatta più intensa con l’arrivo del veicolo, mentre le persone presenti si sono ritrovate a osservare con attenzione le mosse dell’individuo in arrivo.

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P ochi minuti prima di scendere dall’auto davanti all’ Hotel Martinez, il sospetto era già fittissimo. Barbara Palvin era stata intercettata all’aeroporto di Nizza con un trench oversize visibilmente troppo ampio, una scelta tattica usata spesso dalle star per proteggere l’effetto sorpresa. Ma è stato il tappeto rosso di Cannes 2026 a dare la conferma definitiva: la notizia che vede Barbara Palvin incinta è stata gestita come un vero colpo di teatro. Accompagnata dal marito Dylan Sprouse, ha mostrato per la prima volta la silhouette della gravidanza davanti a una muraglia di flash, trasformando la Croisette nel palcoscenico perfetto per un annuncio globale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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