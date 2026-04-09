Stamattina è stata resa nota la selezione ufficiale del Festival di Cannes 2026, che si terrà dal 12 al 23 maggio. La lista include numerosi film e star attese sulla Croisette, a pochi mesi dall’annuncio delle Palme d’Oro alla carriera assegnate a due celebri artisti. La conferma della line-up arriva dopo il mese dedicato a queste premiazioni speciali, in un contesto di grande attesa per la manifestazione cinematografica.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Dopo l’annuncio il mese delle due Palme d’Oro alla carriera a Barbra Streisand e Peter Jackson, stamattina a Parigi è stata finalmente annunciata la line-up del Festival di Cannes 2026 che si terrà dal 12 al 23 maggio prossimo. Il film di apertura sarà La Vénus Électrique di Pierre Salvadori, commedia romantica ambientata nella Parigi del 1928 con Pio Marmai e Anaïs Demoustier. Già annunciato nella lineup anche il debutto alla regia di John Travolta con Propeller One-Way tratto dal suo omonimo romanzo del 1997. Presidente di giuria sarà il regista coreano Park Chan-wook. (In aggiornamento) 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Annunciata stamattina la ricchissima selezione ufficiale. Ecco tutti i film e le star attese sulla Croisette

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