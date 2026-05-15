Sharon Stone si trova in lutto per la scomparsa del fratello maggiore, Michael ‘Mike’ Stone, avvenuta a 74 anni. La morte segue una lunga malattia, e la notizia è stata comunicata pubblicamente dalla stessa attrice. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla malattia o sulle circostanze della morte. La famiglia ha espresso il desiderio che Michael trovi pace. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali senza ulteriori commenti.

Sharon Stone in lutto. Il fratello maggiore Michael ‘Mike’ Stone è morto all’età di 74 anni dopo una lunga malattia. A dare la notizia è stata la stessa diva di Hollywood attraverso un messaggio pubblicato sui social nella giornata di mercoledì 13 maggio. “Mike Stone, mio fratello maggiore, ci ha lasciati. Dopo una lunga malattia. Gli auguriamo pace”, ha scritto la star del cinema. Michael era il maggiore dei quattro fratelli della famiglia Stone: oltre a Sharon, lascia la sorella Kelly. Il fratello Patrick è scomparso nel 2023 a causa di un infarto. Una tragedia familiare arrivata appena 17 mesi dopo la morte del figlio neonato di Patrick, avvenuta per una grave insufficienza multiorgano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto il fratello di Sharon Stone: “Mike ci ha lasciati. Dopo una lunga malattia. Gli auguriamo pace”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La triste scomparsa di Michael Stone il dolore di Sharon Stone

Sullo stesso argomento

Sharon Stone, morto il fratello Mike: “Ti auguro la pace”Sharon Stone piange il fratello Mike, scomparso a 74 anni dopo una lunga malattia.

“Gli auguriamo la pace”: grave lutto per Sharon Stone“Gli auguriamo la pace”: sono queste le parole che l’attrice Sharon Stone ha affidato al suo profilo Instagram per annunciare ai suoi quattro milioni...

Lutto per Sharon Stone: è morto a 74 anni il fratello Michael, attore ed ex collega di set. Sharon Stone annuncia la scomparsa del fratello maggiore Michael, deceduto a 74 anni dopo una lunga malattia. Attore, aveva condiviso il set con la sorella in Pronti a x.com

Sharon Stone, morto il fratello Mike. Il dolore dell'attrice: Gli auguro pace, in 3 anni ha perso tutta la famigliaUn altro dolore colpisce Sharon Stone. Con poche parole cariche di dolore, la diva di Hollywood ha annunciato sui social la morte del fratello maggiore Michael Stone, ... ilmattino.it

Grave lutto per Sharon Stone, è morto il fratello Michael a 74 anni: Si è spento dopo una lunga malattiaLutto per Sharon Stone. È morto il fratello maggiore, Michael. Aveva 74 anni, si è spento dopo una lunga malattia. A dare il triste annuncio, è stata l'attrice. Poche, sentite parole, affidate a un po ... fanpage.it

SUPER OFFESO quando Sharon si è infuocata al pensiero di sesso tra motociclisti. Io sono del Team Vince. reddit