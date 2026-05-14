Gli auguriamo la pace | grave lutto per Sharon Stone

L'attrice ha condiviso su Instagram la notizia della scomparsa del fratello maggiore, Michael Stone, annunciando ai suoi quattro milioni di follower che gli augura la pace. La comunicazione ha suscitato molta attenzione e commenti tra i suoi fan. Sharon Stone ha scritto semplicemente “Gli auguriamo la pace” come messaggio di saluto per il fratello, senza fornire dettagli sulla causa del decesso. La notizia ha avuto ampia diffusione sui social e nei media.

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“ Gli auguriamo la pace ”: sono queste le parole che l’attrice Sharon Stone ha affidato al suo profilo Instagram per annunciare ai suoi quattro milioni di followers la morte del fratello maggiore, Michael Stone. L’attrice di Basic Instinct e che abbiamo ritrovato nella terza stagione di Euphoria, ha infatti pubblicato una foto del fratello sul social network, accompagnandola da una didascalia che recita: “ Mike Stone, mio fratello maggiore, se ne è andato a seguito di una lunga malattia ”. Un messaggio diretto, secco, che sembra non lasciare spazio alle emozioni che Sharon Stone evidentemente vuole affrontare nella sfera del privato, senza darla in pasto ai fan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Gli auguriamo la pace”: grave lutto per Sharon Stone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sharon Stone, morto il fratello Mike: “Ti auguro la pace”Sharon Stone piange il fratello Mike, scomparso a 74 anni dopo una lunga malattia. “Quel film con lei!”. Sharon Stone, il gravissimo lutto in famigliaUn grave lutto ha colpito il mondo di Hollywood e la famiglia di una delle attrici più celebri del cinema internazionale. Temi più discussi: Sharon Stone piange il fratello Michael, l’attore è morto dopo una lunga malattia; Il fratello di Sharon Stone morto a 74 anni: Gli auguriamo pace; Due fuggitivi messicani arrestati in un’operazione binazionale da parte degli agenti della polizia di frontiera di San Diego; Tom Steyer afferma che la fusione con la Warner Bros. è una acquisizione da parte della destra (speriamo di sì). Sharon Stone, il dolore per la morte del fratello Michael: Ora gli auguriamo la paceLutto per Sharon Stone. Michael Stone, fratello maggiore dell'attrice è morto all'età di 74 anni dopo una lunga malattia. A dare la notizia è stata la stessa diva di Hollywood attraverso un messaggio ... repubblica.it Mike Stone, è morto il fratello di Sharon Stone a 74 anni| Il messaggio dell’attrice: Gli auguriamo la paceSharon Stone piange la morte del fratello Mike Stone, morto a 74 anni dopo una lunga malattia: l'annuncio dell'attrice per mezzo Instagram ... ilsussidiario.net