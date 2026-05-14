L’attrice ha condiviso sui social la notizia della morte del fratello, avvenuta all’età di 74 anni dopo una lunga malattia. In un post su Instagram, ha scritto un messaggio in cui ha espresso il suo addio e ha augurato pace al fratello. La scomparsa è stata confermata dallo stesso attore tramite un breve messaggio pubblicato online.

Sharon Stone piange il fratello Mike, scomparso a 74 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciare la scomparsa dell’attore è stata la stessa diva con un post pubblicato su Instagram e un breve messaggio. Sharon Stone e il commovente addio al fratello Mike. La notizia della morte di Mike Stone è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Pochi infatti sapevano che l’attore e fratello maggiore di Sharon Stone fosse malato da tempo. La famiglia aveva scelto di proteggerlo, mantenendo il più stretto riserbo riguardo le sue condizioni di salute, sino al triste annuncio della sua scomparsa. Visualizza questo post su Instagram A darlo è stata proprio Sharon che ha condiviso su Instagram una foto del fratello, scrivendo: “Mike Stone, mio fratello maggiore, ci ha lasciati.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sharon Stone, morto il fratello Mike: “Ti auguro la pace”

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