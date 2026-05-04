A Novate Milanese è stato inaugurato uno spazio di accoglienza dedicato a madri e bambini, chiamato 'Casa Sofia'. L'iniziativa prende il nome da una ragazza di 15 anni deceduta in modo improvviso in una località svizzera. L'apertura del nuovo ambiente mira a offrire un punto di riferimento e supporto per le famiglie, mantenendo vivo il ricordo della giovane scomparsa.

Novate Milanese (Milano), 4 maggio – Tenere viva la memoria di una figlia persa tragicamente e in età ancora tenera, realizzando un qualcosa di concreto e utile per il prossimo. A Novate Milanese nasce “Casa Sofia”, un nuovo spazio accoglie mamme e bambini, nel segno del ricordo di Sofia Prosperi una delle giovani vittime del rogo avvenuto l’1 gennaio a Crans-Montana. https:www.ilgiorno.itmilanocronacacrans-montana-manuale-csqzxyem “Casa Sofia” si pone come luogo dove ripartire dopo vissuti di violenza, dolore e privazione. La struttura può ospitare in condivisione fino a tre nuclei di mamme e bambini, accompagnandoli in una fase di semiautonomia abitativa della durata di circa 24 mesi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Novate Milanese apre 'Casa Sofia': uno spazio di accoglienza per madri e bambini nel ricordo della 15enne morta a Crans Montana

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