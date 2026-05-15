È morta la maestra Iride | ha insegnato a tante generazioni di bambini

Nella zona della Badia, dove aveva trascorso tutta la sua vita, era conosciuta come “la maestra Iride” da molte persone del quartiere. È deceduta di recente una donna che ha dedicato molti anni all'insegnamento, trasmettendo conoscenze a diverse generazioni di bambini. La sua presenza è stata una costante nella comunità locale e molti ricordano il suo impegno quotidiano con affetto. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i residenti e gli ex studenti.

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