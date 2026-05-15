È morta la maestra Iride | ha insegnato a tante generazioni di bambini
Nella zona della Badia, dove aveva trascorso tutta la sua vita, era conosciuta come “la maestra Iride” da molte persone del quartiere. È deceduta di recente una donna che ha dedicato molti anni all'insegnamento, trasmettendo conoscenze a diverse generazioni di bambini. La sua presenza è stata una costante nella comunità locale e molti ricordano il suo impegno quotidiano con affetto. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i residenti e gli ex studenti.
Nel quartiere Badia, dove aveva vissuto per tutta la vita, la conoscevano tutti semplicemente come “la maestra Iride”. Un volto familiare, una presenza discreta ma capace di lasciare un segno profondo in intere generazioni di bambini cresciuti tra Brescia e Ospitaletto. Si è spenta nelle scorse. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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