Ha insegnato a centinaia di bambini | tutto il paese ricorda la maestra Adriana

Nel paese si sono riunite molte persone per rendere omaggio all’ex maestra Adriana Purcaro, conosciuta anche come vedova Frassine. La cerimonia si è svolta per l’ultimo saluto a questa figura che ha dedicato molti anni dell suo percorso a insegnare a numerosi bambini a Cellatica tra gli anni Settanta e Ottanta. La memoria di Adriana resta viva tra chi l’ha conosciuta e ha beneficiato del suo insegnamento.