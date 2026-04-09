Ha insegnato a centinaia di bambini | tutto il paese ricorda la maestra Adriana
Nel paese si sono riunite molte persone per rendere omaggio all’ex maestra Adriana Purcaro, conosciuta anche come vedova Frassine. La cerimonia si è svolta per l’ultimo saluto a questa figura che ha dedicato molti anni dell suo percorso a insegnare a numerosi bambini a Cellatica tra gli anni Settanta e Ottanta. La memoria di Adriana resta viva tra chi l’ha conosciuta e ha beneficiato del suo insegnamento.
In tanti hanno voluto partecipare alla cerimonia per l'ultimo saluto ad Adriana Purcaro, vedova Frassine, storica maestra elementare che ha vissuto e lavorato a lungo a Cellatica, dove ha insegnato tra gli anni '70 e '80. Si è spenta a 92 anni nell'abbraccio dei familiari più stretti: le figlie. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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