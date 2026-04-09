La comunità di Cellatica e della provincia di Brescia si sono radunate per rendere omaggio ad Adriana Purcaro, vedova Frassine, una figura nota nel mondo dell’istruzione. La donna ha dedicato molti anni alla scuola, influenzando diverse generazioni di studenti. La sua scomparsa ha suscitato un forte dolore tra i cittadini, che hanno partecipato numerosi alla cerimonia funebre.

La comunità di Cellatica e gran parte della provincia di Brescia si sono riunite per dare l’ultimo saluto ad Adriana Purcaro, vedova Frassine, figura storica dell’insegnamento che ha lasciato un segno profondo nel tessuto sociale locale. La scomparsa della donna, avvenuta all’età di 92 anni circondata dall’affetto dei familiari, ha scosso il territorio per la perdita di una professionista che ha dedicato decenni alla formazione delle nuove generazioni tra gli anni ’70 e ’80. Un percorso educativo tra le Marche e la Lombardia. Le radici di Adriana Purcaro affondano a Fano, in territorio marchigiano, ma la sua storia personale e professionale si è intrecciata indissolubilmente con quella bresciana dopo il trasferimento motivato dal lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio ad Adriana Purcaro: la maestra che ha educato generazioni

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