In Brianza, un'azienda ha ottenuto un fatturato di 254 milioni di euro, impiegando circa 1.000 lavoratori distribuiti in dieci stabilimenti. Nonostante le difficoltà economiche e geopolitiche che hanno interessato il settore, questa impresa ha mantenuto un trend di crescita costante nel tempo. La sua presenza si estende su più strutture nella regione, confermando una posizione significativa nel mercato locale.

Malgrado la crisi economica e geopolitica in Brianza c’è un’azienda che continua a crescere. È il Gruppo Beta che ha raggiunto 254 milioni di fatturato. Il Gruppo – che ha sede a Sovico – si conferma così leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per gli specialisti.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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