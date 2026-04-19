Indebita detrazione dell' Iva per oltre 5,8 milioni di euro | stangata per azienda di metalli

Una società operante nel settore dei metalli, con sede a Marcianise, ha visto confermata dalla Corte di Cassazione una condanna per aver usufruito indebitamente di detrazioni IVA per oltre 5,8 milioni di euro. Secondo le accuse, le operazioni che hanno consentito questa detrazione sarebbero state inesistenti. La decisione della corte superiore ha respinto il ricorso presentato dall’azienda, confermando la sentenza di secondo grado.