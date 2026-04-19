Indebita detrazione dell' Iva per oltre 5,8 milioni di euro | stangata per azienda di metalli
Una società operante nel settore dei metalli, con sede a Marcianise, ha visto confermata dalla Corte di Cassazione una condanna per aver usufruito indebitamente di detrazioni IVA per oltre 5,8 milioni di euro. Secondo le accuse, le operazioni che hanno consentito questa detrazione sarebbero state inesistenti. La decisione della corte superiore ha respinto il ricorso presentato dall’azienda, confermando la sentenza di secondo grado.
Indebita detrazione iva per oltre 5,8 milioni di euro attraverso operazioni inesistenti, la Corte di Cassazione respinge il ricorso di una società, operante nel settore dei metalli e con sede a Marcianise, e conferma la decisione pronunciata dalla corte territoriale.La vicenda trae origine tra il.🔗 Leggi su Casertanews.it
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