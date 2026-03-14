In Europa si nasce sempre meno e sempre più tardi | l’Italia tocca il minimo storico con 1,18 figli per donna e 32 anni al primo parto

In Europa si registra una diminuzione della natalità e un aumento dell’età media al primo parto. L’Italia si colloca al minimo storico con 1,18 figli per donna e 32 anni al momento del primo parto. I dati diffusi da Eurostat relativi all’anno 2024 evidenziano queste tendenze, che interessano diversi paesi del continente.

I dati pubblicati da Eurostat relativi all'anno 2024 delineano un quadro demografico in peggioramento per l'intera Unione europea: le donne diventano madri per la prima volta a un'età media di 29,9 anni, il tasso di fertilità totale è sceso a 1,34 figli per donna e le nascite complessive nell'UE si sono fermate a 3,55 milioni, con un calo del 3,3% rispetto ai 3,67 milioni del 2023. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Ci si sposa sempre meno e sempre più tardi, mentre aumenta il costo delle nozze: in Abruzzo cresce il "destination wedding"Non più il sogno dell’abito bianco e della cerimonia da favola, per coronare il sogno d’amore, ma una firma – sempre di più al termine di una...

Nascite in calo e figli sempre più tardi, il primario di Ginecologia analizza il problema: "A 25 anni il periodo biologicamente migliore"L’Istat ha diffuso nei giorni scorsi i dati del censimento permanente della popolazione riferiti all’anno 2024.

Saint Augustin en Afrique romaine : Le Berbère romain aux mille voyages Documentaire Voyage - GD

Una raccolta di contenuti su In Europa si nasce sempre meno e sempre...

Discussioni sull' argomento Ue. Nasce l’E4: il formato strategico per l’Europa delle responsabilità; Gli europei vivono più a lungo: 81,5 anni in media. Ma non ovunque; ENEA entra in FUSION NOW: nasce l’alleanza europea per accelerare l’energia da fusione; Medio Oriente, il caos calmo dei governi europei.

CrowdFarming e L'Alveare che dice Sì. Nasce la più grande piattaforma della filiera corta in EuropaNasce il più grande network europeo della filiera corta: due colossi del mercato agricolo diretto uniscono le forze per rivoluzionare il modo in cui acquistiamo il cibo. CrowdFarming e L'Alveare che ... huffingtonpost.it

Gli ultimi cavalli selvaggi d'Europa si trovano in Sardegna, sull'altipiano della Giara - facebook.com facebook

#Pozzo: “L’obiettivo dell’ #Udinese è tornare in Europa. Un aiuto Non dico no” x.com