È colpa tua | Londra il teaser trailer e il mese di uscita del nuovo capitolo del remake britannico
È colpa tua: Londra è il titolo del secondo capitolo di un remake britannico, che prosegue la storia iniziata con È colpa mia: Londra, uscito poco più di un anno fa. La produzione si basa sulla trilogia di Mercedes Ron, adattandone la narrazione in una versione in lingua inglese. Il trailer teaser è stato reso disponibile di recente, annunciando la data di uscita del nuovo capitolo. La serie si sviluppa nel contesto di un thriller che coinvolge i protagonisti in eventi tesi e drammatici.
A poco più di un anno da È colpa mia: Londra, il remake all'inglese della trilogia Culpables di Mercedes Ron continua con il secondo capitolo, È colpa tua: Londra. Dopo aver rilasciato il teaser trailer e comunicato il mese di uscita, Prime Video ha finalmente rivelato il trailer ufficiale e il. 🔗 Leggi su Today.it
È Colpa Tua: Londra | Teaser Trailer | Prime Video
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