A Bergamo, in via San Giorgio, sono stati completati i lavori di allargamento della carreggiata, che ora presenta quattro corsie, rispetto alle tre precedenti. La nuova segnaletica è stata disegnata per evidenziare il nuovo tracciato della linea di trasporto pubblico elettrica, nota come e-Brt. I lavori di modifica sono stati conclusi e la viabilità sulla strada sta assumendo una configurazione più definita, con le nuove corsie chiaramente segnate sulla strada.

VIABILITÀ. Sta prendendo forma, anche visivamente, il tracciato della e-Brt: in via San Giorgio sono terminati gli interventi di allargamento della carreggiata e ora le quattro corsie (prima erano tre) sono tutte disegnate. Le nuove strisce bianche restituiscono l’immagine di una strada già pronta ad accogliere la linea di autobus elettrici che collegherà la stazione ferroviaria di Bergamo con Verdellino. Questo è però solo un passaggio intermedio: la segnaletica è provvisoria, perché l’assetto definitivo potrà essere realizzato solo quando i cantieri ferroviari si ritireranno dal quadrante tra via San Bernardino e via dei Caniana, ancora oggi il punto più critico dell’intero progetto in città. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - E-Brt a Bergamo, via San Giorgio a 4 corsie: disegnata la nuova segnaletica

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