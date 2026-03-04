Incrocio ' San Matteo' completata l' implementazione della nuova segnaletica

Anas Puglia ha annunciato che i lavori di potenziamento della segnaletica all’incrocio tra la SS 272 e la SP 27, noto come incrocio di San Matteo, sono stati completati. Questo incrocio, che collega San Severo a San Marco in Lamis, è un punto importante della rete stradale locale e ha sempre registrato un numero elevato di incidenti. La nuova segnaletica è ora installata e pronta all’uso.

Completati i lavori in un punto nevralgico della viabilità tristemente noto per l'alto numero di incidenti. Non praticabile, al momento, la realizzazione della rotatoria L'intervento arriva a pochi giorni dall'incontro tenutosi a Bari tra il consigliere regionale Napoleone Cera e il responsabile della Struttura Territoriale di Anas Puglia, ing. Francesco Ruocco, definito "proficuo e operativo" e incentrato proprio sulla messa in sicurezza della rete viaria della Capitanata. "Ringrazio Anas e l'ingegner Ruocco per aver mantenuto l'impegno assunto. L'implementazione della segnaletica, anche luminosa, rappresenta un passo fondamentale per ridurre la pericolosità dell'incrocio di San Matteo e per rispondere alle esigenze dei cittadini che percorrono quotidianamente quel tratto", dichiara Cera.