Dynamite 13.052026 A bald-headed bitch

Oggi ci troviamo all’Harrah’s Cherokee Center di Asheville, in North Carolina, per seguire l’evento di wrestling chiamato Dynamite. L’appuntamento si svolge il 13 maggio 2026 e vede protagonisti diversi lottatori sul ring. La serata include incontri di diverse categorie e si conclude con un match tra due wrestler di alto livello. Le immagini trasmesse mostrano i partecipanti pronti all’inizio degli incontri, mentre il pubblico assiste affascinato alle sfide sul ring.

Benvenuti all’analisi di Dynamite, in diretta dall’Harrah’s Cherokee Center di Asheville, North Carolina. Una puntata sulla strada per Double or Nothing che vede in palio il titolo mondiale AEW nel main event tra Darby Allin e Konosuke Takeshita, lo svelamento dei tabelloni dell’Owen Hart Cup e l’attesa firma del contratto per la stipulazione capelli vs titolo tra Allin e MJF. Lo show si apre con la presentazione della card da parte di Excalibur, Taz e Tony Schiavone, prima di mandare in onda un segmento registrato in precedenza. EARLIER TODAY: Renee Paquette cerca di strappare una risposta a MJF sulla stipulazione che lo costringerebbe a mettere in palio i capelli se Allin manterrà il titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Dynamite 13.05.2026 A bald-headed bitch

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