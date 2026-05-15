Durante la terza giornata del Festival di Cannes 2026, il tappeto rosso ha accolto numerose celebrità, tra cui una modella nota per la sua presenza internazionale. Alla serata, è stata mostrata pubblicamente per la prima volta con un pancione evidente, indossando un abito di Miu Miu. Nel frattempo, sui social sono state condivise foto di un attore noto per i ruoli in commedie, che ha annunciato di essere diventato papà. La manifestazione continua a catturare l’attenzione di pubblico e media.

Il tappeto rosso del Festival di Cannes ha visto sfilare, nella sua terza giornata, centinaia di star e abiti da sogno. Ma tra gli smoking impeccabili e i gown che sembrano usciti da una favola, c’è stato un momento che ha catturato l’attenzione di tutti per ragioni che vanno ben oltre il glamour puro. Barbara Palvin e Dylan Sprouse hanno scelto uno dei red carpet più fotografati e prestigiosi del mondo per annunciare che presto diventeranno genitori. Un debutto del pancione elegantissimo, romantico e carico di significato, soprattutto alla luce del percorso di salute che la modella ha affrontato negli ultimi mesi. La coppia è apparsa all’uscita dell’Hotel Martinez prima di dirigersi al Palais des Festivals per la presentazione del film Histoires parallèles. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cannes 2026, Barbara Palvin svela il pancione in Miu Miu: Dylan Sprouse diventa papà (i social sono pieni di affetto)

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