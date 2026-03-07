Dybala | intervento riuscito il ritorno in campo è sempre più vicino

Dybala ha subito un intervento al menisco sinistro che si è concluso con successo. La ripresa dell’attaccante sembra essere più vicina, dopo che le procedure chirurgiche sono state completate senza complicazioni. Ora si attende il percorso di riabilitazione, che dovrebbe permettere al giocatore di tornare in campo nel prossimo futuro.

Oggi, Paulo Dybala ha subito un intervento chirurgico all'articolazione del ginocchio sinistro nella clinica Villa Stuart, un noto centro di eccellenza per la medicina sportiva. L'attaccante della Roma è stato sottoposto a un'operazione in artroscopia eseguita dal professor Mariani e dalla sua equipe. L'intervento si è reso necessario a causa del persistente dolore e fastidio che il calciatore avvertiva da diverse settimane. Il comunicato ufficiale del club giallorosso ha confermato che, durante l'operazione, è stata diagnosticata "una rottura longitudinale completa del menisco esterno".

Roma, intervento riuscito per Dybala: il comunicato
Finito ko nell'ultimo periodo per un problema al ginocchio, Paulo Dybala si è sottoposto oggi ad intervento chirurgico presso Villa Stuart. L'argentino ne avrà per le prossime cinque settimane

Roma, operazione terminata per Dybala: stop di 45 giorni
Paulo Dybala nella giornata di oggi, venerdì 6 marzo, è stato sottoposto a un intervento al ginocchio per la rottura completa del menisco esterno. I tempi di recupero per il numero 10 argentino sono stimati in 45 giorni

Per la Joya si tratta di una lesione del menisco esterno sinistro, che lo costringerà a uno stop di almeno 45 giorni.

Intervento al menisco per Paulo #Dybala, costretto ad uno stop di almeno 45 giorni. Se la Joya riuscirà a rispettare i tempi, potrà giocare le ultime partite della stagione.