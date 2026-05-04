Nella partita di ieri contro il Verona, Dusan Vlahovic ha segnato un gol che ha riaperto le discussioni sulla sua permanenza in squadra. La sua prestazione è stata notata anche dall'allenatore di un’altra società, che ha espresso apprezzamento per le qualità offensive dell’attaccante. La rete rappresenta un momento significativo nel percorso di Vlahovic, che torna protagonista sul campo dopo un periodo senza reti.

Torino, 4 maggio 2026 – Dusan Vlahovic ha finalmente ritrovato la via del gol, segnando un'importante rete nella sfida di ieri contro il Verona. Importante perché ha evitato alla Juventus una dolorosa sconfitta in casa nella rincorsa al quarto posto. Sembrava una partita facile quella contro gli scaligeri in odor di Serie B, invece è quasi diventata una buccia di banana, evitata in parte solo dal gol del centravanti serbo. Questo momento rappresenta non solo un sollievo personale per l'attaccante, ma anche un segnale positivo per la Juventus, che ha bisogno della sua capacità realizzativa per affrontare le sfide della stagione in corso e ritornare in Champions League, dove ad attenderla ci sono anche 60 milioni di euro di ricavi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, Vlahovic in gol: si riapre la trattativa. Spalletti lo apprezza

Notizie correlate

Leggi anche: Vlahovic, digiuno finito: il ritorno al gol può aiutare anche nella trattativa rinnovo con la Juve

Vlahovic Juve, la figura di Spalletti decisiva per il rinnovo del contratto. Le ultime sulla trattativa tra i bianconeri e il serbodi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, la figura di mister Spalletti sarà decisiva per il possibile rinnovo del contratto.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Vlahovic segna dopo 180 giorni con la Juve: e lo fa contro il Verona, come la prima volta; Juventus, brutta frenata: il Verona strappa l'1-1 allo Stadium; Vlahovic in gol dopo 6 mesi ma la Juve spreca un'altra occasione; Juve, così la Champions se ne va: 1-1 in casa con il Verona già retrocesso, Vlahovic evita il disastro.

Juve, Vlahovic in gol: si riapre la trattativa. Spalletti lo apprezzaIl centravanti è tornato al gol e salvato la Juventus da una figuraccia. Si riapre la trattativa per il rinnovo e Luciano Spalletti spinge per una riconferma. Il nodo è la distanza tra richiesta e off ... sport.quotidiano.net

Juventus-Verona 1-1, gol e highlights: Vlahovic risponde a BowieLa squadra di Spalletti non riesce ad agganciare il Milan in classifica e guadagna un solo punto nella sfida contro il già retrocesso Verona. Allo Stadium termina 1-1 una gara in cui la Juve ha fatto ... sport.sky.it

"Dal 2006 involuzione", Marotta tra Calciopoli e Bastoni: "Inter-Juve come non fosse successo nulla" - facebook.com facebook

#Calciomercato #Juve Quanti intrecci con la #Roma x.com