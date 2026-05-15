Una conduttrice ha dichiarato di essere stata trattata come una traditrice dall’ex azienda, senza ricevere preavviso sulla fine dei progetti di ritorno in Rai. La comunicazione del distacco è avvenuta in modo improvviso, senza alcun avviso preventivo. La situazione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra la conduttrice e la società, sollevando domande sulla gestione delle comunicazioni e sui motivi che hanno portato alla cessazione dei progetti.

? Punti chiave Come sono spariti i progetti per il ritorno in Rai?. Chi ha comunicato alla conduttrice il distacco senza preavviso?. Perché l'azienda nega il trattamento riservato alla professionista?. Quali prove possiede Barbara per dimostrare il divieto di contatti?.? In Breve Rapporto professionale durato sedici anni interrotto improvvisamente nel 2023.. Avvocato Andrea Di Porto respinge le accuse per conto dell'azienda.. Tre occasioni di dialogo riguardavano il possibile ritorno in Rai.. Progetti editoriali discussi con il responsabile di Ballando con le stelle svaniti.. Barbara D’Urso ha deciso di dare battaglia legale alla sua ex azienda dopo un rapporto durato sedici anni, denunciando un trattamento che definisce degno solo dei traditori più vili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - D’Urso contro l’ex azienda: “Mi hanno trattata come una traditrice

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