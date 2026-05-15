Barbara D' Urso | Trattata come una traditrice mi hanno fatto un' offerta umiliante | c' era il divieto di parlarmi In Rai? Saltate tre trasmissioni

In un'intervista rilasciata a La Stampa, una nota conduttrice televisiva ha parlato per la prima volta della rottura con il suo precedente datore di lavoro. Ha descritto di aver ricevuto un'offerta ritenuta umiliante, accompagnata dal divieto di parlare con alcune persone. Ha anche riferito di aver saltato tre trasmissioni in Rai e di aver vissuto un senso di isolamento negli ultimi tre anni. La conduttrice ha inoltre menzionato una causa legale avviata contro l’azienda con cui aveva collaborato in passato.

In una lunga intervista rilasciata a La Stampa, Barbara D'Urso ha raccontato per la prima volta in modo più dettagliato la rottura con Mediaset, la causa legale avviata contro l’azienda e quindi con Pier Silvio Berlusconi e il senso di isolamento vissuto negli ultimi tre anni. Un racconto duro. 🔗 Leggi su Today.it

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