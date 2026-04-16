Dopo oltre 100 giorni di assenza a causa di un infortunio, il giocatore olandese è tornato in campo e sta contribuendo alla fase decisiva della stagione dell'Inter. La sua presenza potrebbe influenzare le scelte tecniche in vista delle prossime partite, mentre la clausola nel contratto e le offerte di mercato continuano a fare discutere gli addetti ai lavori. La situazione rimane sotto osservazione, con l’attenzione rivolta alle decisioni che verranno prese nei prossimi giorni.

L'attesa per rivedere Denzel Dumfries in campo è durata più di 100 giorni (107), quella per ritrovarlo titolare 125, quella per i tifosi nerazzurri di esultare nuovamente ad un gol dell'olandese più di 150 (154). Giorni, settimane, mesi in cui l'Inter ha maledettamente sentito la mancanza di Dumfries sulla fascia destra, ma che oggi sono finalmente alle spalle. La doppietta dell'olandese a Como, grazie a cui l'Inter ha vinto una partita che si era incanalata su binari complicatissimi, vale "solo" da conferma del fatto che Denzel sia ormai rientrato a pieno regime, in una condizione atletica nuovamente ottimale, pronto a trasformarsi in un fattore determinante per la volata scudetto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La clausola, le tentazioni di mercato, il gran ritorno dall'infortunio: quale futuro per Dumfries?

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