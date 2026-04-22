Cento rose per festeggiare i 100 anni di nonna Caterina

A Roccamonfina si è celebrato il centesimo compleanno di Caterina Buco, con una cerimonia a cui ha partecipato anche il sindaco del paese. Durante l’evento, il primo cittadino ha consegnato alla festeggiata un fascio di 100 rose rosse e una targa commemorativa. La cerimonia ha visto la presenza di familiari e amici, riuniti per rendere omaggio alla donna in questa occasione speciale.

Festa a Roccamonfina per i 100 anni di Caterina Buco. Per l'occasione il sindaco Carlo Montefusco ha fatto di persona gli auguri alla ‘nonnina’ e per festeggiare adeguatamente l'importante traguardo le ha consegnato un fascio di 100 rose rosse e una targa.“Oggi Roccamonfina si è fermata - ha.🔗 Leggi su Casertanews.it

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