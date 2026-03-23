Referendum affluenza record | a Firenze oltre il 70 per cento

Spiccano le percentuali di partecipazione: con il 74,89 per cento a Vaglia, il 74,29 per cento a Bagno a Ripoli, il 73,30 per cento a Sesto Fiorentino e il 71,31 per cento nella città di Firenze. L'affluenza nella provincia di Firenze per il referendum sulla giustizia ha superato il 70 per cento, registrando un coinvolgimento molto elevato da parte degli elettori. Spiccano le percentuali di partecipazione: con il 74,89 per cento a Vaglia, il 74,29 per cento a Bagno a Ripoli, il 73,30 per cento a Sesto Fiorentino e il 71,31 per cento nella città di Firenze. Dati enormi se confrontati con la media nazionale pari al 59 per cento. Addirittura a Firenze in sei sezioni l'affluenza ha oltrepassato la soglia dell'80%. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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