Duchenne | a Bologna si cerca la cura per i muscoli senza effetti nocivi

A Bologna si stanno studiando nuovi farmaci per il trattamento della malattia di Duchenne, con l’obiettivo di proteggere i muscoli senza causare effetti nocivi. La ricerca si concentra su molecole che possano favorire la rigenerazione muscolare e la protezione cellulare contemporaneamente. Sono in corso sperimentazioni per capire come queste sostanze possano prevenire il deterioramento muscolare senza interferire con la crescita naturale dei tessuti. Le scoperte potrebbero portare a terapie più efficaci e meno invasive per i pazienti.

? Punti chiave Come possono i nuovi farmaci proteggere i muscoli senza bloccare la crescita?. Quali molecole permetteranno di combinare rigenerazione muscolare e protezione cellulare?. Perché i glucocorticoidi tradizionali causano danni alle ossa e alla vista?. Chi guiderà l'integrazione tra terapia genica e nuove strategie molecolari?.? In Breve Oltre 700 specialisti riuniti a Bologna per il congresso AIM e SIN.. Professoressa Pegoraro evidenzia rischi ossa e cataratta per uso glucocorticoidi.. Vamorolone e inibitori deacetilasi sono le nuove molecole studiate dai ricercatori.. Professore Puri illustra l'integrazione tra steroidi modificati e rigenerazione muscolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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