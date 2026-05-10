Tarcento ricerche senza esito | si cerca la famiglia con i 4 cani
A Tarcento proseguono le ricerche senza esito della famiglia scomparsa, con particolare attenzione a quattro cani che li accompagnavano. Un’auto abbandonata è stata trovata nelle vicinanze dell’abitato, ma ancora non si conoscono le cause della scomparsa. I quattro cani sono descritti come di taglia media, con un mantello prevalentemente bianco e alcune macchie nere. Le forze dell’ordine continuano a cercare elementi utili per chiarire la vicenda.
?? Punti chiave Dove si trova l'auto abbandonata vicino all'abitato di Tarcento? Quali caratteristiche fisiche hanno i quattro cani della famiglia scomparsa? Come influenzerà il maltempo imminente le ricerche sul campo? Chi ha visto il grande cane maremmano bianco nelle zone limitrofe??? In Breve Auto individuata a Tarcento il 6 maggio dopo la scomparsa del 20 aprile. Yuri Groppi e l'associazione Penelope Fvg coordinano le ricerche sul campo. Federica Obizzi punta sul riconosciment .🔗 Leggi su Ameve.eu
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