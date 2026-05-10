Tarcento ricerche senza esito | si cerca la famiglia con i 4 cani

A Tarcento proseguono le ricerche senza esito della famiglia scomparsa, con particolare attenzione a quattro cani che li accompagnavano. Un’auto abbandonata è stata trovata nelle vicinanze dell’abitato, ma ancora non si conoscono le cause della scomparsa. I quattro cani sono descritti come di taglia media, con un mantello prevalentemente bianco e alcune macchie nere. Le forze dell’ordine continuano a cercare elementi utili per chiarire la vicenda.

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?? Punti chiave Dove si trova l'auto abbandonata vicino all'abitato di Tarcento? Quali caratteristiche fisiche hanno i quattro cani della famiglia scomparsa? Come influenzerà il maltempo imminente le ricerche sul campo? Chi ha visto il grande cane maremmano bianco nelle zone limitrofe??? In Breve Auto individuata a Tarcento il 6 maggio dopo la scomparsa del 20 aprile. Yuri Groppi e l'associazione Penelope Fvg coordinano le ricerche sul campo. Federica Obizzi punta sul riconosciment .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tarcento, ricerche senza esito: si cerca la famiglia con i 4 cani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Famiglia scomparsa nel Friuli, ricerche senza esito: l’ultimo contatto il 20 aprileProseguono senza esito le ricerche di Sonia Bottachiari , 49 anni, e dei suoi due figli, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 14, scomparsi dopo... Famiglia scomparsa da Piacenza, ancora senza esito le ricerche. L’appello: “Fatevi vivi”(Adnkronos) – Proseguono senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari, 49 anni, i due figli di 14 e 16 anni e dei quattro cani di famiglia,... Argomenti più discussi: Madre e due figli spariti nel nulla, l'ombra di un piano per vivere allo stato selvaggio; Un'altra giornata di ricerche senza esito della famiglia piacentina; Famiglia sparita nel nulla, l’ultimo messaggio della 16enne e gli acquisti inquietanti prima della scomparsa; L'appello del papà di Sonia, sparita coi due figli: Vi prego, fatevi sentire.